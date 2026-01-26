Размер шрифта
В Госдуме рассказали, как России стать первой по уровню военной мощи

Депутат Соболев: России нужно развивать ВКС, чтобы стать лидером по военной мощи
PJSC UAC/Global Look Press

России необходимо развивать потенциал воздушно-космических сил (ВКС), чтобы занять первое место в рейтинге уровня военной мощи стран. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, член комитета по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«Нужно довести наши вооруженные силы до уровня, когда никто в этом сомневаться не будет (в первом месте России в уровню военной мощи – «Газета.Ru»). Я считаю, что еще есть над чем работать <…> Сухопутные войска, я думаю, у нас воюют и готовы, а вот ВКС нам нужно подтянуть, чтобы ни американцы, никто другой не сомневались ни в чем», — подчеркнул он.

Соболев также подчеркнул важность развития такого потенциала вооруженных сил, который бы позволил «отражать агрессию любого геополитического противника».

26 января сообщалось, что, по данным рейтинга Global Firepower, Россия в начале 2026 года вошла в тройку лидеров по военной мощи.

Согласно результатам исследования, первое место в рейтинге заняли США. Россия расположилась в этом списке на втором месте из 145. Тройку лидеров замыкает Китай. В топ-10 стран по военной мощи также вошли Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Британия, Турция и Италия.

Ранее в России предложили распространить на весь мир знаменитый лозунг Трампа.
 
