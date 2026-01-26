Размер шрифта
В Москве ожидаются сильный снег и заносы

МЧС предупредило жителей Москвы о сильном снеге, гололедице и заносах
Василий Кузьмичёв/Агентство «Москва»

Жителей и гостей Москвы предупредили о сильном снеге, гололедице и заносах. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 00 часов 27 января до 12 часов 29 января на территории Москвы ожидается продолжительный сильный, местами очень сильный снег; гололедица и снежные заносы на дорогах; ночью 27 января в отдельных районах метель», — говорится в сообщении.

В МЧС ожидают ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, появление пробок, увеличение числа ДТП, а также обрушения крыш зданий и сооружений, увеличения количества случаев травматизма населения.

В ведомстве рекомендовали водителям значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что потепление в московском регионе на неделе с 26 января будет непродолжительным. Морозная погода будет периодически возвращаться в столичный регион и в начале февраля, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Москве в начале недели выпадет половина нормы осадков.
 
