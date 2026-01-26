Лакрица: из чего ее делают, чем она полезна и какая на вкус

Как используют лакрицу в кулинарии и медицине, нормы ее потребления и кому она противопоказана

Раз попробовав конфеты из лакрицы, запоминаешь их вкус на всю жизнь. Из лакрицы также делают сиропы от кашля, эликсиры. Ее добавляют в разные лекарственные препараты, чтобы улучшить их вкусовые свойства. Что такое лакрица, какие полезные вещества она содержит и кому противопоказана — в материале «Газеты.Ru».

Что такое лакрица

Лакрица — это не что иное, как солодка, многолетнее травянистое растение семейства бобовых с мощной, глубоко залегающей корневой системой. Его высота варьируется от 50 сантиметров до 2 метров, а длина корней может достигать 8 метров. У растения — светло-фиолетовые цветы и ко­жи­стые бо­бы. Однако ценятся у лакрицы не они, а мощные корни, которые с давних времен используются в медицине и кулинарии. Лакрица распространена в России, а также в суб­тро­пических зо­нах Ев­ра­зии, Аме­ри­ки, Северной Аф­ри­ки.

Слово «лакрица» происходит от греческого слова γλυκύρριζα (glykyrrhiza), что означает «сладкий корень». История ее употребления насчитывает несколько тысяч лет. Это растение описано в древнем памятнике китайской медицины «Трактат о травах». С большим уважением относились к солодке и на Руси. В 1778 году солодка, известная также как лакричник, была официально включена в первую русскую государственную фармакопею — свод стандартов для лекарственных средств. Это закрепило ее статус важного аптечного сырья.

В современной кулинарии и в медицине лакрица применяется по-прежнему широко, рассказала «Газете.Ru» нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина.

Лакрица часто встречается в составе соусов, чаев или биологически активных добавок. Но не все знают, что за модным названием скрывается хорошо знакомое растение — солодка, которую многие помнят по детским сиропам от кашля. Сегодня она все чаще появляется в составе функциональных продуктов и БАДов, приобретая репутацию «детокс-помощника» и природного адаптогена. Елена Желянина нутрициолог, эксперт по активному долголетию

Nahhana/Shutterstock/FOTODOM

Как получают лакрицу и где ее используют

Лакрицу получают из корня растения Glycyrrhiza glabra (солодка голая). Это основной источник биологически активных веществ, которые придают солодке характерный сладкий вкус и фармакологические свойства.

«Корни растения выкапывают, сушат и используют в виде порошка, отваров, сиропов или экстрактов. В пищевой и фармацевтической промышленности чаще всего применяются стандартизированные экстракты корня лакрицы, что позволяет контролировать концентрацию действующих веществ и их влияние на организм», — пояснила Елена Желянина.

В кулинарии лакрицу применяют как натуральный подсластитель и ароматизатор. Она входит в состав восточных сладостей, травяных чаев, соусов, маринадов и пряных смесей. В азиатской кухне лакрица традиционно используется для балансировки вкуса блюд и поддержки пищеварения.

В медицине и нутрициологии лакрица широко применяется в виде сиропов, экстрактов и фитосборов. Ее используют для поддержки дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта и печени. В традиционной китайской и аюрведической медицине солодка считается растением, которое «гармонизирует» действие других трав и снижает их потенциальную токсичность. Елена Желянина нутрициолог, эксперт по активному долголетию

В Средней Азии и на Кавказе с давних времен корень солодки использовали в качестве красителя. Отваром из него окрашивали шерсть. Кроме того, солодку или лакрицу активно применяют в производстве чернил, гуталина, туши и в текстильной промышленности.

В Японии и США лакрица долгое время использовалась в качестве ароматизатора при производстве жевательного, курительного и нюхательного табака.

safakcakir/Shutterstock/FOTODOM

Вкус лакрицы

Ключевой действующий компонент лакрицы — глицирризиновая кислота. Она в 50 раз слаще сахара . Поэтому вкус у лакрицы приторно-сладкий. В нем также присутствуют специфические «аптечные» и травяные нотки. У многих это сочетание ассоциируется с сиропом от кашля на основе солодки, которым часто лечат детей.

У лакричных конфет, несмотря на своеобразный вкус, немало поклонников. Ассортимент лакричных леденцов, мармелада, конфет, представленный на маркетплейсах, огромен. Важно следить, чтобы в составе лакомства действительно была лакрица, а не анисовое масло, которым иногда ее заменяют. В этом случае в сладостях отсутствует полезный глицциризин.

5 полезных свойств лакрицы

Лакрица отличается сложными химическими свойствами, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-терапевт Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Анастасия Лозикова.

Глицирризиновая кислота способна влиять на обменные процессы в организме. По механизму действия она частично имитирует эффекты гормонов коры надпочечников, благодаря чему реализуется противовоспалительное, муколитическое и защитное действие на слизистые оболочки. Анастасия Лозикова врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области

New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В лакричном корне, кроме глицирризиновой кислоты, содержится множество других полезных веществ, отметила Елена Желянина.

Среди них:

флавоноиды — обладают выраженными антиоксидантными свойствами, снижают уровень окислительного стресса и защищают клетки от повреждения свободными радикалами;

— обладают выраженными антиоксидантными свойствами, снижают уровень окислительного стресса и защищают клетки от повреждения свободными радикалами; сапонины — способствуют разжижению мокроты, поддерживают работу дыхательных путей и слизистых оболочек;

— способствуют разжижению мокроты, поддерживают работу дыхательных путей и слизистых оболочек; полисахариды — оказывают мягкое обволакивающее действие, поддерживают барьерную функцию слизистых ЖКТ;

— оказывают мягкое обволакивающее действие, поддерживают барьерную функцию слизистых ЖКТ; фитостеролы — участвуют в регуляции воспалительных процессов и могут оказывать мягкое гормоноподобное действие.

«В комплексе эти вещества влияют на иммунную систему, состояние слизистых оболочек, работу печени и адаптационные возможности организма при стрессе», — пояснила Елена Желянина.

Среди полезных свойств лакрицы особо выделяют следующие:

1) поддержка слизистой желудка и кишечника, снижение раздражения и воспаления;

2) помощь при кашле и воспалительных процессах в дыхательных путях;

3) мягкое противовоспалительное и противовирусное действие;

4) участие в фазах детоксикации печени. Известно, что соединения лакрицы могут снизить побочные эффекты химиотерапии;

5) поддержка функции надпочечников при хроническом стрессе.

«Благодаря обволакивающим свойствам лакрицу нередко используют при гастрите, повышенной кислотности и функциональном дискомфорте ЖКТ. Антиоксидантные компоненты способствуют снижению системного воспаления и поддержке иммунной защиты», — отметила нутрициолог Елена Желянина.

Рекомендуемая норма потребления лакрицы

При использовании лакрицы как лекарства или лакомства крайне важно соблюдать дозировку. Так, сироп от кашля с экстрактом солодки 4 г (с содержанием глицирризиновой кислоты не менее 14%) взрослым и детям старше 12 лет рекомендуется употреблять по 1 чайной ложке, предварительно разведенной в 1/2 стакана воды, 3 раза в день. Для детей дозировка значительно ниже. В любом случае перед началом приема стоит проконсультироваться с лечащим врачом.

Лакричные конфеты — тоже не безобидное лакомство, которое можно есть без меры. Известны случаи несовместимости лакрицы с некоторыми лекарственными препаратами. Как следствие — у пациентов возникали побочные эффекты.

< 30 г лакричных конфет можно съедать в течение дня согласно рекомендациям врачей

Противопоказания и побочные эффекты

Главные риски употребления лакрицы связаны со снижением уровня калия в крови и, как следствие, нарушениями сердечного ритма, повышением артериального давления, отеками, вялостью.

Несмотря на множество полезных свойств, лакрицу нельзя рассматривать как универсальное или полностью безопасное средство, отметила Анастасия Лозикова.

«При превышении рекомендуемых доз возможно развитие нарушений водно-электролитного баланса, отечности и повышения артериального давления», — подчеркнула врач-терапевт.

При приеме лакрицы (солодки) особую осторожность следует соблюдать:

пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

пациентам с патологиями почек;

беременным женщинам;

пациентам, принимающим диуретики.

применять курсами и с учетом индивидуальных особенностей обмена веществ

В лечебных и нутрицевтических целях лакрицу или солодку целесообразно

«Лакрица — это не просто ароматная пряность, а биологически активное растение с комплексным воздействием на организм. При грамотном и умеренном использовании она может стать ценным элементом рациона и фитотерапии, однако требует осознанного и профессионального подхода», — добавила Елена Желянина.