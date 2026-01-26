«Калашников» намерен увеличить производство боевого стрелкового оружия

Концерн «Калашников» в 2026 году намерен увеличить производство боевого стрелкового оружия. Об этом сообщается на сайте концерна.

«АО «Концерн «Калашников» значительно увеличивает объемы изготовления боевого стрелкового оружия (БСО), доказавшего свои высокие эффективность и надежность в результате применения в зоне проведения специальной военной операции (СВО), в сравнении с 2025 годом», — говорится в сообщении.

Основной рост производства коснется изделий, которые крайне востребованы в зоне военных действий. Речь идет об укороченном автомате АК-12К, снайперской винтовке Чукавина и другом оружие. Остается на стабильно высоком уровне заказ на АК-12, который является основным индивидуальным стрелковым оружием в Вооруженных силах РФ.

Гендиректор концерна Алан Лушников заявил, что «Калашников» вошел в 2026 год «с полной уверенностью в своих силах, получив еще больше заказов, чем когда-либо».

21 января в «Калашникове» сообщили, что начали производство ППК-20, усовершенствованного на основе опыта боевых действий.

Ранее «Калашников» заключил контракты на поставку «Куб-2» и «Куб-10».