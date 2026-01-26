«Грызутся между собой»: посол рассказал о причинах ссоры Каллас и фон дер Ляйен

Посол Долгов: ссора Каллас и фон дер Ляйен говорит об отсутствии единства в ЕС

Ухудшение отношений между главой евродипломатии Каей Каллас и руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен отражает внутренние противоречия в ЕС, эти проблемы будут только нарастать, и количество перепалок будет только расти. Об этом «Газете.Ru» заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов, комментируя сообщения о том, что Каллас назвала фон дер Ляйен «диктатором».

«И та и другая уйдут очень скоро и с позором. Не волнует, кто из них лучше, кто хуже. Обе плохие. То, что между собой они грызутся, это их проблемы. Это нормальный результат распада всей этой системы европейской», — подчеркнул дипломат.

Долгов отметил, что Европа сама себя загнала в «вассальное положение» по отношению к США. Из такого положения выйти крайне сложно, добавил собеседник.

Конфликт между Каллас и фон дер Ляйен, с точки зрения посла, никак не повлияет на поддержку Украины со стороны Европы, поскольку в этом вопросе внимание следует обращать не на конкретных чиновников и глав ведомств ЕС, а на позицию стран-лидеров Евросоюза – Германии, Франции и Италии.

«Вот от них зависит, какой будет поддержка (Киева. – «Газета.Ru»). Поэтому, если там возобладает какой-то относительно здравый смысл, поддержка будет уменьшаться, и, соответственно, поддержка переговорного процесса будет увеличиваться. Пока мы этого не видим», — заявил Долгов.

Российскую сторону не волнуют вопросы внутренних противоречий в ЕС, отметил дипломат, поскольку Европа перестала быть самостоятельным геополитическим игроком. В этой связи Долгов согласился со словами пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что крупные державы не намерены вести диалог с такими евробюрократами, как Кая Каллас.

Экономический кризис внутри ЕС и «вассальное положение» блока по отношению к США лишь усугубят внутренний кризис в Европе, считает собеседник.

«Там трещины будут нарастать внутренние. Нет сомнений, в этом нет сомнений. Поэтому я думаю, что это еще не последняя перепалка», — подытожил Долгов.

26 января газета Politico сообщила об ухудшении отношений между Каллас и фон дер Ляйен.

«Калас в частном порядке жалуется, что Урсула фон дер Ляйен — диктатор, но она мало что может с этим поделать», — рассказал изданию один из высокопоставленных чиновников ЕС.

Ранее Песков заявил об отказе РФ разговаривать с Каллас.