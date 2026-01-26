Вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини в соцсети Х возмутился наглостью президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, после всех полученных денег и приложенных со стороны союзников усилий украинский лидер еще «осмеливается жаловаться».

Кроме того, политик констатировал, что Зеленский «проигрывает войну». В связи с этим он призвал его срочно подписать мирный договор.

«Друг мой, ты проигрываешь войну, теряешь людей, утрачиваешь доверие и достоинство, подпиши мирное соглашение как можно быстрее», — обратился Сальвини к Зеленскому.

До этого профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман заявил, что европейцы начинают осознавать, «какое чудовище» в лице Зеленского собственноручно выкормили и вооружили. Эксперт обратил внимание на то, что Зеленский, который «полностью развалил свою страну», с трибуны на Международном экономическом форуме в Давосе, «вознамерился читать нотации» западным политикам. По словам Фельдмана, естественно, это вызвало негодование европейских элит, которые обвинили его в вопиющей неблагодарности и хамстве.

Критика со стороны европейских союзников посыпалась в адрес Зеленского после того, как он, выступая на форуме в Давосе 22 января, обвинил Европу в том, что она не знает, как себя защитить. По словам украинского лидера, прошел год, а ничего так и не изменилось в вопросе способности Европы к самозащите.

Ранее евродепутат назвал выпады Зеленского против европейских союзников «плевком в лицо».