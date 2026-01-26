Литва возобновила пропуск фур из Калининграда

Литва в ночь на понедельник возобновила пропуск грузового транспорта из Калининградской области после сбоя в информационных системах, произошедшего в субботу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной таможни.

В субботу на официальном сайте Таможенной службы Литвы сообщалось, что после плановых отключений не была восстановлена работоспособность информационных систем, используемых для оформления грузового транспорта.

«Литовская таможня возобновила работу после сбоя. Они восстанавливаться потихонечку начали ночью, а утром уже пришла информация, что все в порядке», — сказали в пресс-службе таможни Калининградской области.

По словам собеседницы агентства, аналогичный сбой фиксировался и на границе с Белоруссией. При этом оформление легкового транспорта осуществлялось в штатном режиме. Она уточнила, что сбой в Литве не повлиял на ситуацию, и очередей на границе Калининградской области и Литвы нет.

В конце декабря на границе Украины и Польши скопились сотни легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. Самая сложная ситуация сложилась в пунктах пропуска «Краковец» и «Шегини», где ожидание пересечения границы достигало 20 часов.

Ранее Минск заявил о готовности к увеличению числа машин в направлении Литвы.