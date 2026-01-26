Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ

Литва возобновила пропуск фур из Калининграда

РИА Новости: Литва возобновила пропуск фур из Калининграда после сбоя систем
Виталий Невар/РИА Новости

Литва в ночь на понедельник возобновила пропуск грузового транспорта из Калининградской области после сбоя в информационных системах, произошедшего в субботу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной таможни.

В субботу на официальном сайте Таможенной службы Литвы сообщалось, что после плановых отключений не была восстановлена работоспособность информационных систем, используемых для оформления грузового транспорта.

«Литовская таможня возобновила работу после сбоя. Они восстанавливаться потихонечку начали ночью, а утром уже пришла информация, что все в порядке», — сказали в пресс-службе таможни Калининградской области.

По словам собеседницы агентства, аналогичный сбой фиксировался и на границе с Белоруссией. При этом оформление легкового транспорта осуществлялось в штатном режиме. Она уточнила, что сбой в Литве не повлиял на ситуацию, и очередей на границе Калининградской области и Литвы нет.

В конце декабря на границе Украины и Польши скопились сотни легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. Самая сложная ситуация сложилась в пунктах пропуска «Краковец» и «Шегини», где ожидание пересечения границы достигало 20 часов.

Ранее Минск заявил о готовности к увеличению числа машин в направлении Литвы.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!