Совет ЕС утвердил запрет на поставки СПГ из РФ с 1 января 2027 года

Совет Евросоюза утвердил запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года. Об этом говорится в сообщении на сайте совета.

Отмечается, что запрет на поставку трубопроводного газа также вступит в силу 30 сентября 2027 года.

«Импортировать российский трубопроводный газ и СПГ в ЕС отныне будет запрещено», — говорится в документе.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что европейские страны, избавившись от эфемерной зависимости от России в энергетике, попали в зависимость от США.

Представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что зависимость Европы от России в энергетической сфере была эфемерной, ведь она была обоюдной. Москва зависела от европейских государств как продавец, а они — как покупатели.

В недавнем интервью Berliner Zeitung эксперт по международным отношениям Герхард Монготт заявил, что у европейцев отсутствуют рычаги влияния на США, так как ЕС полностью зависит от американцев в вопросах безопасности и энергетики. Он отметил, что сейчас создается зависимость ЕС от американского газа, так как Европа «получает 27% газового импорта из США».

Ранее бывший канцлер ФРГ выступил за сотрудничество с РФ по поставкам энергоресурсов.