Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ

ЕС полностью запретит поставки российского СПГ с 2027 года

Совет ЕС утвердил запрет на поставки СПГ из РФ с 1 января 2027 года
Сергей Гунеев/РИА Новости

Совет Евросоюза утвердил запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года. Об этом говорится в сообщении на сайте совета.

Отмечается, что запрет на поставку трубопроводного газа также вступит в силу 30 сентября 2027 года.

«Импортировать российский трубопроводный газ и СПГ в ЕС отныне будет запрещено», — говорится в документе.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что европейские страны, избавившись от эфемерной зависимости от России в энергетике, попали в зависимость от США.

Представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что зависимость Европы от России в энергетической сфере была эфемерной, ведь она была обоюдной. Москва зависела от европейских государств как продавец, а они — как покупатели.

В недавнем интервью Berliner Zeitung эксперт по международным отношениям Герхард Монготт заявил, что у европейцев отсутствуют рычаги влияния на США, так как ЕС полностью зависит от американцев в вопросах безопасности и энергетики. Он отметил, что сейчас создается зависимость ЕС от американского газа, так как Европа «получает 27% газового импорта из США».

Ранее бывший канцлер ФРГ выступил за сотрудничество с РФ по поставкам энергоресурсов.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+