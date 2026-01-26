Размер шрифта
Общество

РПЦ наградила Марию Захарову знаком отличия

Военный отдел РПЦ наградил Захарову знаком отличия «Архангел Михаил» I степени
РИА Новости

Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви (РПЦ) наградил официального представителя МИД России Марию Захарову знаком отличия военного отдела РПЦ «Архангел Михаил» I степени. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что дипломат получила награду «за огромный вклад и последовательность в защите интересов русского мира и Русской православной церкви». В отделе напомнили, что РПЦ неизменно стоит на страже традиционных духовно-нравственных ценностей в современном обществе.

Получая почетную награду, Захарова заявила, что принимает этот знак отличия как «аванс».

Награждение состоялось на встрече военного духовенства, представителей министерства обороны, Росгвардии и силовых ведомств, проходящей в рамках Международных Рождественских чтений в Центральном Доме Российской армии 26 января.

Заключительный этап 34-х Международных Рождественских образовательных чтений проходит в Москве с 25 по 29 января 2026 года.

Ранее Захарова предположила, что украинские власти построят на месте церквей.
 
