США не отказались от планов по военному захвату Гренландии. Трампу может грозить импичмент

США продолжают рассматривать вариант военного захвата Гренландии, утверждает Reuters. По информации агентства, вероятность применения силы на острове «посеяла замешательство и тревогу» в Вашингтоне и среди его союзников. Республиканцы опасаются, что в случае любого военного вторжения в Гренландию может начаться процедура импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

Соединенные Штаты не отказались от планов по военному захвату Гренландии — автономной территории Дании, пишет Reuters.

«По словам двух источников, знакомых с ситуацией, администрация [президента США Дональда Трампа], похоже, в очередной раз продвигается вперед с крупной военной операцией, не проконсультировавшись предварительно с конгрессом», — говорится в публикации.

По информации агентства, вероятность применения силы в Гренландии «посеяла замешательство и тревогу в Вашингтоне и среди союзников США», а республиканцы «начали проявлять беспокойство» . Источник издания сообщил, что законодатели позвонили госсекретарю США Марко Рубио и высокопоставленным чиновникам Белого дома — они изложили свои опасения и «посоветовали администрации не предпринимать дальнейших шагов».

Как отметил Reuters, некоторые законодатели-республиканцы опасаются, что в случае любого военного вторжения в Гренландию может начаться процедура импичмента в отношении Трампа .

Однако, по словам двух источников издания, близких к Белому дому, военные действия в отношении острова «всерьез никогда не рассматривались» .

21 января Трамп в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе заявил, что не собирается использовать военную силу для получения контроля над Гренландией. По его словам, Вашингтон намерен начать переговоры о покупке датского острова, который необходим для развертывания системы противоракетной обороны «Золотой купол».

На следующий день Трамп заявил, что провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте, в рамках которой была сформирована основа будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону. По информации Axios, проект документа предусматривает сохранение суверенитета Дании над Гренландией и обновление условий подписанного в 1951 году соглашения об обороне острова. Новый проект позволит США создавать там военные базы и «зоны обороны», если Североатлантический альянс сочтет это необходимым.

«Спокойная решимость»

По мнению The New York Times, премьер-министру Дании Метте Фредериксен удалось сдержать давление Трампа и не допустить передачи Гренландии под контроль США.

«Нет сомнений в том, что тщательно выстроенная защита Фредериксен помогла помешать Трампу добиться того, чего он действительно хотел. В течение нескольких месяцев Фредериксен вела напряженную игру на грани фола с Трампом , и, похоже, ей это удалось — по крайней мере, на данный момент», — говорится в публикации.

Издание обратило внимание, что «спокойная решимость, а не лесть» выделили Фредериксен среди других европейских лидеров в вопросе взаимодействия с Трампом, что сделало ее «чрезвычайно популярной внутри страны».

«Я не начинаю конфликт. Я пытаюсь разрешить конфликт», — подчеркнула она.

22 января Фредериксен заявила, что Копенгаген готов обсуждать с Вашингтоном вопросы безопасности в Арктике, однако не допустит нарушения своих «красных линий» в вопросе Гренландии. Дания — суверенное государство, и это не подлежит обсуждению, добавила политик.

«Приоритетный плацдарм»

Юрисдикция США «будет гарантированно установлена» над Гренландией, уверен военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

«Гренландия для них — приоритетный плацдарм <…> Они не хотят никакого третьего участия, каких-то контролирующих европейских инстанций, датского официального присутствия», — отметил он в беседе с ТАСС.

Степанов не исключил, что Соединенные Штаты планируют развернуть на территории Гренландии базу материально-технического сопровождения атомного подводного флота . Кроме того, Вашингтон собирается разместить там наземную инфраструктуру «Золотого купола». Военные цели имеют приоритетный характер, подчеркнул эксперт.

«Арктика — это та территория, борьба за которую будет разворачиваться во второй половине XXI века, и уже мы видим все признаки максимального наращивания западом военной инфраструктуры под эгидой США», — добавил Степанов.