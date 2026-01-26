Размер шрифта
США не отказались от планов по военному захвату Гренландии. Трампу может грозить импичмент

Reuters: США продолжают рассматривать вариант военного захвата Гренландии
Marko Djurica/Reuters

США продолжают рассматривать вариант военного захвата Гренландии, утверждает Reuters. По информации агентства, вероятность применения силы на острове «посеяла замешательство и тревогу» в Вашингтоне и среди его союзников. Республиканцы опасаются, что в случае любого военного вторжения в Гренландию может начаться процедура импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

Соединенные Штаты не отказались от планов по военному захвату Гренландии — автономной территории Дании, пишет Reuters.

«По словам двух источников, знакомых с ситуацией, администрация [президента США Дональда Трампа], похоже, в очередной раз продвигается вперед с крупной военной операцией, не проконсультировавшись предварительно с конгрессом», — говорится в публикации.

По информации агентства, вероятность применения силы в Гренландии «посеяла замешательство и тревогу в Вашингтоне и среди союзников США», а республиканцы «начали проявлять беспокойство». Источник издания сообщил, что законодатели позвонили госсекретарю США Марко Рубио и высокопоставленным чиновникам Белого дома — они изложили свои опасения и «посоветовали администрации не предпринимать дальнейших шагов».

Как отметил Reuters, некоторые законодатели-республиканцы опасаются, что в случае любого военного вторжения в Гренландию может начаться процедура импичмента в отношении Трампа.

Однако, по словам двух источников издания, близких к Белому дому, военные действия в отношении острова «всерьез никогда не рассматривались».

21 января Трамп в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе заявил, что не собирается использовать военную силу для получения контроля над Гренландией. По его словам, Вашингтон намерен начать переговоры о покупке датского острова, который необходим для развертывания системы противоракетной обороны «Золотой купол».

На следующий день Трамп заявил, что провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте, в рамках которой была сформирована основа будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону. По информации Axios, проект документа предусматривает сохранение суверенитета Дании над Гренландией и обновление условий подписанного в 1951 году соглашения об обороне острова. Новый проект позволит США создавать там военные базы и «зоны обороны», если Североатлантический альянс сочтет это необходимым.

«Спокойная решимость»

По мнению The New York Times, премьер-министру Дании Метте Фредериксен удалось сдержать давление Трампа и не допустить передачи Гренландии под контроль США.

«Нет сомнений в том, что тщательно выстроенная защита Фредериксен помогла помешать Трампу добиться того, чего он действительно хотел. В течение нескольких месяцев Фредериксен вела напряженную игру на грани фола с Трампом, и, похоже, ей это удалось — по крайней мере, на данный момент», — говорится в публикации.

Издание обратило внимание, что «спокойная решимость, а не лесть» выделили Фредериксен среди других европейских лидеров в вопросе взаимодействия с Трампом, что сделало ее «чрезвычайно популярной внутри страны».

«Я не начинаю конфликт. Я пытаюсь разрешить конфликт», — подчеркнула она.

22 января Фредериксен заявила, что Копенгаген готов обсуждать с Вашингтоном вопросы безопасности в Арктике, однако не допустит нарушения своих «красных линий» в вопросе Гренландии. Дания — суверенное государство, и это не подлежит обсуждению, добавила политик.

«Приоритетный плацдарм»

Юрисдикция США «будет гарантированно установлена» над Гренландией, уверен военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

«Гренландия для них — приоритетный плацдарм <…> Они не хотят никакого третьего участия, каких-то контролирующих европейских инстанций, датского официального присутствия», — отметил он в беседе с ТАСС.

Степанов не исключил, что Соединенные Штаты планируют развернуть на территории Гренландии базу материально-технического сопровождения атомного подводного флота. Кроме того, Вашингтон собирается разместить там наземную инфраструктуру «Золотого купола». Военные цели имеют приоритетный характер, подчеркнул эксперт.

«Арктика — это та территория, борьба за которую будет разворачиваться во второй половине XXI века, и уже мы видим все признаки максимального наращивания западом военной инфраструктуры под эгидой США», — добавил Степанов.

