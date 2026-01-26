Российские военные сбили 109 беспилотников ВСУ за сутки

Минобороны России: силы ПВО за сутки сбили 109 беспилотников и две авиабомбы ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 109 дронов самолетного типа и две управляемые авиабомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 109 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Кроме того, под удар попали объекты энергетической инфраструктуры, склады боеприпасов, места сборки дронов, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

По данным ведомства, в операциях приняли участие расчеты ударных беспилотников и артиллерия группировок войск ВС РФ. Им содействовали ракетные войска и оперативно-тактическая авиация.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 40 украинских дронов над российскими регионами.

Ранее ВС России уничтожили вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВСУ под Кировоградом.