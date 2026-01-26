«Поворот не туда». Россиянки заехали на военную базу в США вместо McDonald's

В США арестовали двух россиянок, которые заехали на базу морской пехоты

В США задержали двух девушек из Самары. Они случайно заехали на территорию базы морской пехоты, когда искали ресторан McDonald's. Россиянкам грозит лишение свободы. Неравнодушные люди уже организовали сбор средств, чтобы оказать девушкам юридическую помощь. В Соединенных Штатах не первый раз задерживают граждан РФ на военных объектах. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В США арестовали двух россиянок Кристину и Наталью, которые случайно заехали на американскую военную базу «Кэмп-Пендлтон», когда искали ресторан сети быстрого питания McDonald's, сообщается в группе «Русские в Лос-Анджелесе» в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Девушки ехали в Сан-Диего и решили посетить ближайший McDonald's, чтобы перекусить, однако навигатор их привел на территорию военной базы морской пехоты, следует из опубликованной в сообществе информации.

«До «Макдака» оставалось пять километров. Девчонки доехали до стоянки боевой техники, где их тут же скрутили военные», — выяснил подробности SHOT.

По информации Telegram-канала, путешественницы из Самары находятся под стражей уже около трех суток , их автомобиль помещен на штрафстоянку. Девушкам грозит лишение свободы до шести месяцев.

«Попасть на базу «Кэмп-Пендлтон» по ошибке — реально <…> Туристы регулярно «сворачивают не туда» из-за навигатора и оказываются в руках военных. Все из-за странной территории: пропускной пункт находится дальше, чем въезд на базу. А отпустят или арестуют заплутавших путешественников — зависит от настроения военных», — добавил SHOT.

Тем временем на краудфандинговой платформе GoFundMe организовали сбор денег для девушек. Собранные средства направят на юридическую помощь, чтобы «помочь защитить их права и поддержать на протяжении процесса». По последней информации, пожертвования сделали более 50 человек на сумму свыше $3000 (около 230 тысяч рублей) из необходимых $10 000 (около 760 тысяч рублей).

Чем известна база «Кэмп-Пендлтон»? «Кэмп-Пендлтон» — главная база морской пехоты США на западном побережье страны и одна из крупнейших баз морской пехоты в Соединенных Штатах. Она была создана в округе Сан-Диего 1942 году в целях подготовки морских пехотинцев США для участия во Второй мировой войне. Спустя четыре года база стала местом постоянной дислокации 1-й дивизии морской пехоты. Свое название она получила в честь генерал-майора Джозефа Генри Пендлтона (1860–1942), который долгое время выступал за создание учебной базы для корпуса морской пехоты на западном побережье.

«Комната отдыха морской пехоты»

Посетители ресторана McDonald's, расположенного рядом с базой «Кэмп-Пендлтон», в отзывах на популярных сервисах рекомендуют «держаться подальше» от этого места. Непосредственно само заведение пользователи американского сайта путешествий TripAdvisor называют «комнатой отдыха для морских пехотинцев».

«Внутри было жарче, чем снаружи! Кондиционера нет, ужасно шумно. Это комната отдыха для морских пехотинцев, поэтому телевизор гремит, [играют в] пинбол <…> Когда морские пехотинцы пришли поесть, все они были прикованы к своим телефонам», — поделился мужчина.

Кроме того, посетители ресторана жаловались на неработающий автомат для кофе, низкое качество еды, медленное обслуживание и неоправданно высокие цены. В частности, один из них рассказал, что ему пришлось заплатить за «Биг Мак», холодный кофе и двойной чизбургер $24 «с лишним» (более 1800 рублей).

«Я был ошеломлен. Оказывается, мой кофе был сделан из сусального золота!» — высказался он.

Отзывы, в основном, носят негативный оттенок.

Не первый случай

В Соединенных Штатах не первый раз задерживают россиян на военных объектах. 12 июня 2025 года на базе морской пехоты на Гавайях была арестована Анастасия Воробьева, пишет Military.com.

«Воробьева не смогла предъявить «действительные документы, удостоверяющие личность», после чего военная полиция передала ее в руки иммиграционной и таможенной полиции (ICE) <…> Было неясно, почему Воробьева пыталась проникнуть на базу на Гавайях», — говорится в публикации.

По информации издания, это был первый случай задержания иностранного гражданина в рамках сотрудничества военной базы с ICE .

Воробьева прибыла в страну в 2023 году через пункт пропуска в Сан-Диего (штат Калифорния). Она не имела никакого отношения к армии или базе морской пехоты на Гавайях, подчеркнуло издание.

В прошлом году корпус морской пехоты США объявил о партнерстве с федеральными иммиграционными властями, включая ICE, для усиления контроля на военных объектах. В рамках этого сотрудничества агенты иммиграционной службы работают на КПП военных баз. Инициатива направлена на ужесточение иммиграционного контроля.