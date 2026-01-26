Размер шрифта
Россиянка купила в популярном супермаркете шоколад с червями

В Краснодаре женщина купила в магазине «Магнит» шоколад с «начинкой» из червей. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

«Купили в новогодние праздники шоколад в Магните на Красной площади... 6 плиток шоколада, срок годности февраль-июль 2027 года... Все плитки шоколада в червях! Там же взяли две пачки «Хлебцы хрустящие Яблоко и корица» и там нашлись черви в пачке!», — возмутилась жительница Кубани.

Тем временем, в Росстандарте рассматривают проект нового ГОСТа, который фактически ставит на один уровень качественные шоколадные конфеты и их более дешевые аналоги. В ведомстве обсуждают возможность разрешить производителям называть «шоколадными» изделия, содержащие лишь 9% какао-продуктов. Сейчас действующий стандарт требует, чтобы доля настоящего шоколада в составе была не ниже 25%. Если документ будет утверждён, под определение «шоколадных» попадут и сладости, покрытые глазурью на основе пальмового масла.

Ранее эксперт назвал продукты, на состав которых нужно обратить внимание.
 
