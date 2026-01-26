Размер шрифта
Общество

В Екатеринбурге девушка отдала деньги и подожгла автомобиль по заданию мошенников

Екатеринбурженку задержали за поджог автомобиля по указке мошенников
ГУ МВД России по Свердловской области

В Екатеринбурге девушка подожгла чужой автомобиль по заданию мошенников. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Вечером 23 января на улице Вилонова загорелся автомобиль. Жители соседнего дома заметили это, вызвали пожарных и попытались забросать пламя снегом. Около горящего кроссовера стояла 20-летняя девушка, которая с кем-то разговаривала по видеосвязи. Впоследствии ее задержали.

Оказалось, что екатеринбурженка стала жертвой мошенников, который заставили ее совершить поджог. Подозреваемая заявила, что мошенники, выдававшие себя за сотрудников ФСБ, долго звонили и писали ей.

«В канун Нового года я решила заказать подарки на маркет-плейсе. В день, когда мне должен был прийти заказ, мне позвонили и представились курьером. Я назвала код, который пришел ко мне по СМС. Далее мне сказали, что мои данные похитили, запугивали уголовным делом, потребовали перевести деньги для «инкассации». Я перевела им около 84 тысяч рублей», — рассказала задержанная.

Затем аферисты велели ей купить жидкость для розжига и спалить указанную машину якобы для поимки преступника. Во время пожара повредился моторный отсек и капот машины. Теперь девушке грозит до 5 лет лишения свободы, ей вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога).

Ранее 17-летний подросток признался в уничтожении автомобилей на почве нацистских идей.
 
