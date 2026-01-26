Мэр российского города попал в аварию, избежав лобового столкновения

Мэр Минусинска Красноярского края Дмитрий Меркулов попал в дорожно-транспортное происшествие, чудом избежав лобового столкновения. Видео с места инцидента он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Авария произошла рано утром, когда служебный автомобиль с мэром и водителем направлялся в Красноярск. Навстречу вылетела другая машина, и чтобы избежать столкновения, водитель резко свернул на обочину, уйдя в кювет.

«Чуть лоб в лоб не врезались сейчас. Улетели с дороги. Навстречу вылетела машина на нашу сторону. Хорошо, водитель с опытом, резко в кювет. Не перевернулись, слава богу», — рассказал Меркулов на записи.

По словам градоначальника, в происшествии никто не пострадал. Дмитрий Меркулов призвал всех водителей быть внимательными на дороге.

22 января сообщалось, что автомобиль губернатора Курской области Александра Хинштейна занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину.

Позже губернатор сообщил, что получил перелом бедра при ДТП.

Ранее автомобиль ректора московского вуза сбил человека.