Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ

Мэр российского города попал в аварию, избежав лобового столкновения

Мэр Минусинска Меркулов попал в ДТП, чудом избежав лобового столкновения

Мэр Минусинска Красноярского края Дмитрий Меркулов попал в дорожно-транспортное происшествие, чудом избежав лобового столкновения. Видео с места инцидента он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Авария произошла рано утром, когда служебный автомобиль с мэром и водителем направлялся в Красноярск. Навстречу вылетела другая машина, и чтобы избежать столкновения, водитель резко свернул на обочину, уйдя в кювет.

«Чуть лоб в лоб не врезались сейчас. Улетели с дороги. Навстречу вылетела машина на нашу сторону. Хорошо, водитель с опытом, резко в кювет. Не перевернулись, слава богу», — рассказал Меркулов на записи.

По словам градоначальника, в происшествии никто не пострадал. Дмитрий Меркулов призвал всех водителей быть внимательными на дороге.

22 января сообщалось, что автомобиль губернатора Курской области Александра Хинштейна занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину.

Позже губернатор сообщил, что получил перелом бедра при ДТП.

Ранее автомобиль ректора московского вуза сбил человека.
 
Теперь вы знаете
Что нужно знать о трудовом стаже, чтобы брали на работу и платили пенсию. Объясняем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+