Казахстан введет дополнительный утильсбор для российской сельхозтехники

Минпромышленности: Астана вводит утильсбор на сельхозтехнику из РФ и Белоруссии

Казахстан вводит дополнительный утильсбор на сельскохозяйственную технику из России и Белоруссии. Об этом свидетельствуют данные министерства промышленности и строительства республики.

Отмечается, что изменения затронут автомобили и самоходную сельхозтехнику из Белоруссии и России.

«При расчете утильсбора на автомобили, экспортируемые из Казахстана в Россию и Беларусь, дополнительно к установленной в этих странах ставке утильсбора взимаются разницы сумм таможенной пошлины, НДС, акцизов, которые были уплачены в Казахстане», — говорится в сообщении.

Таким образом, утильсбор для российской и белорусской техники, ввозимой в Казахстан, будет равен платежу, установленному в законодательстве России с 1 декабря 2025 года.

21 января гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич рассказал «Газете.Ru», что легковые автомобили в России подорожают на 10–12% в 2026 году.

По его словам, отдельным фактором, способным несколько смягчить темпы роста цен на автомобили, является рост локализации производства: китайские бренды, включая Haval, активно развивают сборочные мощности в России. По мнению Терлбкевича, это теоретически позволит снизить зависимость от валютных колебаний и логистических издержек, а также претендовать вышеперечисленным брендам на государственные льготы в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), включая возмещение утильсбора.

