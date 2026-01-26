Стало известно о рабочем графике Хинштейна, попавшего в больницу после ДТП

После ДТП губернатор Курской области Александр Хинштейн работает в прежнем режиме. Об этом рассказал первый замгубернатора, председатель правительства региона Александр Чепик на заседании правительства Курской области, передает РИА Новости.

По его словам глава региона остается полностью в работе, несмотря на госпитализацию.

«У него рабочий график не изменился, поэтому все обращения, все вопросы, все проблемы, которые есть – у нас он из рабочего графика не выпал...», – сказал Чепик.

22 января сообщалось, что автомобиль Александра Хинштейна занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину.

Позже губернатор рассказал, что получил перелом бедра при ДТП. Он принес извинения жителям области, с которыми не удалось встретиться из-за ДТП. От транспортировки в Москву для лечения пострадавший в ДТП губернатор отказался. Он добавил, что врачи рекомендуют ему абстрагироваться от рабочих моментов, но он не готов на это.

Ранее мэр российского города попал в аварию, избежав лобового столкновения.