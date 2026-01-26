Над Россией сбили 40 беспилотников. Военная операция, день 1433-й

Турция готова вновь принять переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле при наличии соответствующего запроса со стороны участников, однако на данный момент таких сигналов не поступало, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
🔴 Число пострадавших при атаке ВСУ на машину скорой помощи в Васильевке Запорожской области возросло до двух, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
ВС РФ под Константиновкой перерезали ключевые логистические узлы ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
🔴 ВСУ с помощью беспилотника атаковали машину скорой помощи, которая доставляла пациента в больницу в Васильевке в Запорожской области, ранен водитель, сообщили в минздраве региона.
Игра «Побег из ТЦК» (территориальный центр комплектования) с реалистичной тюремной обстановкой появилась в украинских App Store и Google Play, сообщает «Страна.ua».
ВС РФ лишили украинские системы ПВО эффективности, пишет газета Telegraph.
Президент Польши Кароль Навроцкий назвал «труднодостижимым» желание Владимира Зеленского о вступлении Украины в Европейский союз в 2027 году.
🔴 Фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани, произошли возгорания, пострадал человек, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили над российскими регионами 40 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
34 дрона сбили над Красноярским краем, 4 — над акваторией Азовского моря, по одному — над Брянской и Калужской областями.
Сегодня 1433-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.