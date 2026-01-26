Размер шрифта
Над Россией сбили 40 беспилотников. Военная операция, день 1433-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1433-й день
Александр Река/ТАСС

Средства ПВО за ночь сбили 40 беспилотников над российскими регионами. В Славянске-на-Кубани в результате атаки БПЛА возникли пожары на двух предприятиях, пострадал один человек. Президент Польши Кароль Навроцкий назвал «труднодостижимым» желание украинского президента Владимира Зеленского о вступлении Украины в Европейский союз в 2027 году. Газета The Telegraph сообщила, что ВС России лишили украинские системы ПВО эффективности. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
10:05

Турция готова вновь принять переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле при наличии соответствующего запроса со стороны участников, однако на данный момент таких сигналов не поступало, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

9:42

🔴 Число пострадавших при атаке ВСУ на машину скорой помощи в Васильевке Запорожской области возросло до двух, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

9:30

9:24

ВС РФ под Константиновкой перерезали ключевые логистические узлы ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

9:01

🔴 ВСУ с помощью беспилотника атаковали машину скорой помощи, которая доставляла пациента в больницу в Васильевке в Запорожской области, ранен водитель, сообщили в минздраве региона.

8:52

Игра «Побег из ТЦК» (территориальный центр комплектования) с реалистичной тюремной обстановкой появилась в украинских App Store и Google Play, сообщает «Страна.ua».

8:40

8:27

ВС РФ лишили украинские системы ПВО эффективности, пишет газета Telegraph.

8:19

Президент Польши Кароль Навроцкий назвал «труднодостижимым» желание Владимира Зеленского о вступлении Украины в Европейский союз в 2027 году.

8:12

🔴 Фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани, произошли возгорания, пострадал человек, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили над российскими регионами 40 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

34 дрона сбили над Красноярским краем, 4 — над акваторией Азовского моря, по одному — над Брянской и Калужской областями.

8:01

Сегодня 1433-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
