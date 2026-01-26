Над Россией сбили 40 беспилотников. Военная операция, день 1433-й

Средства ПВО за ночь сбили 40 беспилотников над российскими регионами. В Славянске-на-Кубани в результате атаки БПЛА возникли пожары на двух предприятиях, пострадал один человек. Президент Польши Кароль Навроцкий назвал «труднодостижимым» желание украинского президента Владимира Зеленского о вступлении Украины в Европейский союз в 2027 году. Газета The Telegraph сообщила, что ВС России лишили украинские системы ПВО эффективности. «Газета.Ru» ведет хронику событий.