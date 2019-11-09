Вещи Кита Флинта продали на аукционе за £350 тысяч

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Лидер британской группы The Prodigy Кит Флинт во время концерта, 2008 год Лидер британской группы The Prodigy Кит Флинт во время концерта, 2008 год
Лидер британской группы The Prodigy Кит Флинт во время концерта, 2008 год
Ennio Leanza/AP

Вещи, принадлежавшие лидеру группы The Prodigy Киту Флинту ушли с молотка на аукционе Cheffins в Великобритании почти за £350 тысяч.

Об этом аукционный дом сообщил в Twitter.

Как отметили представители аукциона, итоговая сумма превзошла все ожидания.

Отмечается, что интерес к лотам оказался «феноменальным».

Самой дорогой покупкой оказался набор из статуэток «лунного человека» MTV Music Awards за £16 тысяч

Кит Флинт скончался 4 марта 2019 года на 50-м году жизни в своем доме в Данмоу в графстве Эссекс.