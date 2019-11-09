Вещи Кита Флинта продали на аукционе за £350 тысяч

Вещи, принадлежавшие лидеру группы The Prodigy Киту Флинту ушли с молотка на аукционе Cheffins в Великобритании почти за £350 тысяч.

Об этом аукционный дом сообщил в Twitter.

Как отметили представители аукциона, итоговая сумма превзошла все ожидания.

Отмечается, что интерес к лотам оказался «феноменальным».

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Кит Флинт скончался 4 марта 2019 года на 50-м году жизни в своем доме в Данмоу в графстве Эссекс.