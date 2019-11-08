Пит Доэрти задержан с наркотиками

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Британский рок-музыкант Пит Доэрти задержан в Париже за покупку наркотиков, передает Le Point.

Доэрти был задержан в ночь на 8 ноября. По сообщениям осведомленных источников, у него нашли 2 грамма кокаина. Сам музыкант на момент ареста был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Музыкант отказывался подчиняться приказам сотрудников полиции, но сопротивления не оказывал.

Пит Доэрти — гитарист и вокалист рок-группы The Libertines.

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