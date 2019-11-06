Фильмы с упоминанием наркотиков предложили отнести к категории «18+»

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Глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к министру культуры России Владимиру Мединскому с предложением изменить правила демонстрации фильмов, в которых упоминаются наркотики, передает RT со ссылкой на текст документа.

Российское законодательство разрешает детям из категории «12+» посещать сеансы подобных художественных фильмов в кинотеатрах при условии, что в них выказывается отрицательное отношение к наркотикам. Хамзаев уверен, что этого недостаточно. «Предлагаем рассмотреть идею об обязательной демонстрации перед сеансами подобных фильмов в кинотеатрах или по телевидению информационных сообщений о вреде потребления наркотиков, адресованных уже исключительно совершеннолетним зрителям», — сказано в обращении.

«Трезвая Россия» заявляет, что число потребителей наркотиков в России сейчас может превышать 5 млн человек — 3,5% от всего населения страны.

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