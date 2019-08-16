Мужчина обыскал 3 тонны мусора ради билетов на концерт любимого исполнителя

В китайском городе Шанхай женщина мужчина был вынужден искать в тоннах мусора два билета на концерт любимого певца, тайваньско-американского исполнителя Уилбера Пана из-за того, что его жена случайно их выкинула. Об этом информирует AsiaOne.

Как отмечается, найти билеты мужчине помогли мусорщики.

Сообщается, что общими усилиями они перерыли три тонны сухого мусора и обнаружили выброшенные билеты.

Ранее житель Великобритании проверил забытый лотерейный билет и выиграл £76 млн.