Глеб Панфилов внес ясность в слухи об инфаркте

Режиссер Глеб Панфилов прокомментировал сообщения о своей госпитализации с инфарктом.

85-летний Панфилов утверждает, что экстренной госпитализации не было, в больнице он был на профилактике. «Я был в больнице, но сейчас уже еду домой. Дело ведь вот в чем: рабочий сезон на исходе, мы с Инной Михайловной еще не отдыхали, поэтому профилактика не помешает», — сказал Панфилов в беседе с РИА «Новости», имея в виду свою супругу Инну Чурикову.

Режиссер Глеб Панфилов — режиссер фильмов «В огне брода нет», «Мать», «Романовы. Венценосная семья», сериала «В круге первом».

Ранее сообщалось, что появились новые подробности о состоянии Чуриковой.