Гастрольный тур Эда Ширана назвали самым высокодоходным за всю историю

Гастрольный тур Divide британского певца Эда Ширана стал самым высокодоходным в историю. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, музыкант уже заработал 736 миллионов долларов, хотя его тур еще не закончился. Впереди у Ширана 12 концертов.

Когда гастроли певца закончатся, они станут также самыми посещаемыми в истории – на них уже продано более 8,5 миллионов билетов в 43 странах мира.

Отмечается, что Ширану удалось побить рекорд группы U2, которая установила его во время своего гастрольного тура 360 ° в 2011 году. Музыканты на протяжении восьми лет были рекордсменами по прибыльности гастролей.

Ранее сообщалось, что Эд Ширан устроил фотосессию со своей статуей в Парке Горького.