Создатель первого фильма «Оно» будет судиться с авторами ремейка

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Кадр из фильма «Оно» (2017) Кадр из фильма «Оно» (2017)
Кадр из фильма «Оно» (2017)
New Line Cinema

Продюсер Ларри Санитски, который является создателем оригинального фильма «Оно», заявил о том, готов судиться с создателями ремейка, первая часть которого вышла в 2017 году. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что голливудский деятель руководил компанией, которая затем приобрела на адаптацию популярного романа у писателя Стивена Кинга.

Уточняется, что первая экранизация вышла в 1990 году, но тогда Санитски уже покинул компанию по ряду причин.

Однако он успел подписать контракт с продюсером Фрэнком Кенигсбергом, согласно которому они могут претендовать на дальнейшее развитие серии фильмов даже в виде ремейков.

Так Санитски подал в суд на компанию Warner Bros. с требованием получить 10% от прибыли нового фильма, а также на долю от сиквела.

Ранее сообщалось, что появился трейлер фильма «Оно: Глава вторая».