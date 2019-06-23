Александр Петров ушел из «Гоголя»

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Актер Александр Петров не будет сниматься в фильме «Гоголь-2». Об этом сообщает сайт kp.ru.

По данным портала, эту информацию подтвердили на телеканале ТВ-3.

Как отмечается, маркетинг-директор канала Лили Шерозия заявила, что в «Гоголе» будут меняться исполнители главной роли.

При этом Шерозия подчеркнула, что проект можно сравнить с «бондианой».

В прошлом году стала известно, что серия фантастических фильмов по мотивам произведений русского писателя Николая Гоголя станет сериалом.