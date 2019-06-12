Создатель «Чернобыля» урезонил «сталкеров»

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Американский сценарист и создатель «Чернобыля» Крэйг Мазин отреагировал на начавшееся после выхода сериала HBO паломничество в Чернобыльскую зону отчуждения. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

В посте Мазин назвал «прекрасным» то, что сериал вдохновил волну туризма. Он видел фотографии в интернете.

«Если вы едите, пожалуйста, помните, что там произошла ужасная трагедия», — заявил Мазин.

Он призвал туристов с уважением относится к тем, кто пострадал во время аварии.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали две группы людей в зоне Чернобыльской АЭС.