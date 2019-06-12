За кота Бари Алибасова объявили награду 800 тысяч рублей

PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин заявил, что сын продюсера пообещал вознаграждение тому, кто найдет пропавшего кота его отца Чучу. Об этом сообщает агентство «Москва».

По словам сына продюсера, скорее всего, кота кто-то подобрал, так как он породистый.

«Вознаграждение в размере 800 тыс. руб. или выступление группы «На-На» на праздник гарантирую», — заявил Алибасов-младший.

Ранее Горжанкин проинформировал о том, что из квартиры продюсера пропал кот Чуча. Именно о животном спросил Алибасов, когда пришел в себя.

Бари Алибасов случайно перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее, вследствие чего он попал в реанимацию с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей.