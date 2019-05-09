«Здоровенным был, здоровенным и ушел»: Невзоров о погибшем Доренко

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Публицист Александр Невзоров отреагировал на смерть журналиста Сергея Доренко. В свой инстаграм он выложил видеозапись.

«Отличная смерть, на хорошей скорости и на очень классном мотике, все красиво», — отметил Невзоров.

По его словам, если бы Доренко предложили выбрать смерть, он бы выбрал именно эту.

Также он добавил, что такова судьба «настоящих динозавров» — вымирать. Они уходят с арены, освобождая еще больше места для «шоу лилипутов», среди которых есть «крупные карлики».

«Он молодец. Он не уменьшился, чтобы вписаться в компанию карликов. Здоровенным был, здоровенным и ушел», — подчеркнул Невзоров.

При этом он отметил, что они с Доренко всегда не могли терпеть друг друга.

Ранее стало известно, что Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.

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Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.