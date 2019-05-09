В Киеве показывающий концерт к 9 мая телеканал пикетируют националисты

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В Киеве активисты пикетировали офис телеканала «Интер», который транслирует концерт к 9 мая. Об этом сообщает УНИАН.

Как отмечается, они развернули баннер, а также оставили наклейки на стенах здания с надписью #ОтключиРоссийское.

Уточняется, что поводом к этому стала программа ко Дню Победы, а именно — концерт «Победа. Одна на всех» и фильм «Ни шагу назад!». В нем играет Гела Месхи, исполнитель одной из ролей в российской киноленте «Донбасс.Окраина».

Активисты призывают не смотреть и не посещать эфиры телеканала, а также требуют лишить его лицензии.

Ранее представители общественной инициативы #ОтключиРоссийское обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой запретить трансляцию двух программ к 9 мая на канале «Интер».