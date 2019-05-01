Король Ночи впервые заговорил

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Сыгравший Короля ночи в сериале «Игра престолов» словацкий актер Владимир Фурдик дал первое интервью, передает The Hollywood Reporter.

После третьего эпизода финального сезона Фурдик рассказал о своем герое и о том, как он получил эту роль.

«Они позвонили мне. Они спросили меня, хочу ли я сыграть Короля Ночи. Я ответил: да. Вот и все», — ответил Фурдик на вопрос о получении роли.

По его словам, это была одна из самых тяжелых работ в его жизни.

«Каждое убийство и каждое движение готовились час за часом, неделю за неделей. Каждое движение не происходило просто так, оно было подготовлено», — сказал Фурдик.

Также он рассказал, что перевоплощением его в Короля Ночи занималась команда из 30 человек.

Ранее был опубликован тизер 4 серии финального сезона «Игры престолов».