«Позор нации»: Трамп разнес звезду «Империи»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал звезду «Империи» Джусси Смоллетта. Об этом сообщает Politculture.

Как отмечается, это произошло во время митинга в Грин-Бей штата Висконсин.

Американский лидер назвал Смоллета «актером третьего сорта».

«Кстати, я должен сказать тебе, что случай с нападением в Чикаго — это позор для нашей нации. Позор», — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что братья Абель и Ола Осундарио, помогавшие звезде сериала «Империя» Джусси Смоллетту инсценировать нападение на него, судятся с адвокатами артиста.