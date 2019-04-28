Посольство хочет поставить памятник Церетели в Буэнос-Айресе

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что памятник работы скульптора Зураба Церетели может появиться в сквере имени России в Буэнос-Айресе, передает РИА «Новости».

Уточняется, что сквер расположен в районе Бельграно, где проживает и много россиян.

В посольстве уточнили, что это необязательно будет скульптура, посвященная конкретному человеку, она должна символизировать образ России.

Ранее Зураб Церетели заявил, что может изготовить памятник скончавшемуся певцу Иосифу Кобзону до конца этого года.