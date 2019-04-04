«Целая эпоха»: Лукашенко о Георгии Данелии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/407/12095407/RIAN_5542009.HR-pic905-895x505-69488.jpg">

Белорусский президент Александр Лукашенко отреагировал на известие о смерти режиссера Георгия Данелии. Телеграмма была опубликована на его официальном сайте.

Он подчеркнул, что Данелия был любим многими поколениями зрителей.

«Его работы, отличающиеся особым художественным стилем, философским осмыслением действительности и верой в торжество добра, — это целая эпоха в развитии современного кинематографа», — подчеркнул Лукашенко.

Реклама

Глава Белоруссии добавил, что светлая память о режиссере навсегда останется в сердцах людей.

Ранее свои соболезнования выразил президент России Владимир Путин.