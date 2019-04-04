«Целая эпоха»: Лукашенко о Георгии Данелии
Белорусский президент Александр Лукашенко отреагировал на известие о смерти режиссера Георгия Данелии. Телеграмма была опубликована на его официальном сайте.
Он подчеркнул, что Данелия был любим многими поколениями зрителей.
«Его работы, отличающиеся особым художественным стилем, философским осмыслением действительности и верой в торжество добра, — это целая эпоха в развитии современного кинематографа», — подчеркнул Лукашенко.
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Глава Белоруссии добавил, что светлая память о режиссере навсегда останется в сердцах людей.
Ранее свои соболезнования выразил президент России Владимир Путин.