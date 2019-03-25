Сериал «Слуга народа» с Зеленским разрешили показать перед выборами

Госагентство Украины по вопросам кино дало разрешение телевизионному каналу «1+1», принадлежащему олигарху Игорю Коломойскому, на показ третьего сезона телесериала «Слуга народа», где главную роль играет кандидат в президенты Владимир Зеленский, передает ТАСС.

«Госкино выдало государственное удостоверение на право распространения и демонстрации <...> телесериала «Слуга народа-3», согласно поданному пакету документов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «1+1» анонсировал показ документального фильма о бывшем актере и радиоведущем Рональде Рейгане, который после творческой карьеры стал президентом США и руководил страной с 1981 по 1989 год. Своего возможного прототипа озвучил на украинском языке Зеленский, голос которого невозможно не узнать.