Prodigy пригласили фанатов на похороны Кита Флинта

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Британская группа Prodigy пригласила своих поклонников на похороны вокалиста Кита Флинта в городе Брейнтри. Об этом говорится в официальном инстаграме музыкального коллектива.

Приглашение сопровождается изображением с маршрутом предстоящей траурной церемонии, которая состоится 29 марта в 15.00 по местному времени (12.00 мск).

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«Поклонникам предлагается пройти по маршруту шествия <...> чтобы выразить свое почтение и «рассердиться» в память о Ките Флинте!» — говорится в сообщении.

Тело Флинта было обнаружено 4 марта в его доме в графстве Эссекс. Он умер в возрасте 49 лет.

Ранее была названа причина смерти вокалиста The Prodigy Кита Флинта.