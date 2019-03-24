Prodigy пригласили фанатов на похороны Кита Флинта
Британская группа Prodigy пригласила своих поклонников на похороны вокалиста Кита Флинта в городе Брейнтри. Об этом говорится в официальном инстаграме музыкального коллектива.
Приглашение сопровождается изображением с маршрутом предстоящей траурной церемонии, которая состоится 29 марта в 15.00 по местному времени (12.00 мск).
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«Поклонникам предлагается пройти по маршруту шествия <...> чтобы выразить свое почтение и «рассердиться» в память о Ките Флинте!» — говорится в сообщении.
Тело Флинта было обнаружено 4 марта в его доме в графстве Эссекс. Он умер в возрасте 49 лет.
Ранее была названа причина смерти вокалиста The Prodigy Кита Флинта.