Отец Началовой назвал виновника смерти дочери

Отец российской певицы Юлии Началовой Виктор рассказал, кто виноват в смерти дочери. Об этом он сообщил на телеканале «Россия 1» в передаче Андрея Малахова.

По словам Виктора Началова, врачи не виноваты в смерти его дочери. Он их не винит.

Он заявил, что его дочь сама виновата в своей смерти.

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«Юля сама запустила процесс. У нее было улучшение, но сердце не выдержало», — подчеркнул отец.

Он добавил, что каждый день звонил Началовой в больницу, а она говорила, что у нее все хорошо.

«Занялась самолечением занесла инфекцию, а потом пошло заражение... Думали молодой организм и все будет хорошо, но она не справилась», — продолжил Началов.

Также отец певицы поделился, что ему очень тяжело после смерти дочери.

Ранее сообщалось, что Николай Басков расплакался, вспомнив о Началовой.

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию передачи.