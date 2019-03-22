Эрмитаж эвакуируют из-за «минирования» второй день подряд

В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге проводится эвакуация из-за сообщения об угрозе теракта. Об этом говорится в твиттере музея.

При этом накануне, 21 марта, Эрмитаж также был эвакуирован из-за сообщения о «минировании». Впоследствии угроза не подтвердилась.

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«22 марта 2019 года в Эрмитаже было получено сообщения об угрозе теракта. В связи с этим проводится эвакуация посетителей. Основной музейный комплекс закрыт на вход», — говорится в сообщении.

Ранее Эрмитаж эвакуировали после сообщения о «минировании» месяц назад, 21 февраля.