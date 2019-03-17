THR: Джеки Чан снимется в новом эпическом фильме

Известный актер Джеки Чан и его коллега Джеки Ву снимутся в эпической картине о покорении Эвереста, пишет The Hollywood Reporter.

Как отмечается, условное название этого проекта — «Альпинисты». В основе фильма будет лежать история китайских альпинистов, которые совершили восхождение на северную сторону Эвереста в 1960 году. Уточняется, что они сделали это первыми в истории.

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Дойти до самого конца удалось только трем альпинистам из четырех — после восхождения они вернулись к своему товарищу. На вершине горы альпинисты оставили статую Мао Цзэдуна.

По данным издания, режиссером боевика будет Дэниэль Ли.

Ранее сообщалось, что Джеки Чан призвал актеров Китая бороться с бедностью.