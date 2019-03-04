Чулпан Хаматова поблагодарила Горбачева за перестройку

Актриса и глава благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова заявила на дне рождения президента СССР Михаила Горбачева, что благодарна ему за перестройку. Видео с выступлением Хаматовой опубликовано в социальных сетях.

По ее словам, советский режим предполагал, что только обладавшие «серостью» люди могли достичь успеха. При этом, отметила Хаматова, реформы Горбачева дали ей «внутренне право» быть «цветной».

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«Все, что я из себя представляю сегодня, — это перестройка, ваши дела, ваша любовь, ваша отвага», — подчеркнула Хаматова.

Ранее сообщалось, что Горбачев спел под аккомпанимент Андрея Макаревича на праздновании своего 88-летия.