Лоза набросился на Урганта из-за едкой насмешки двухгодичной давности

Музыкант Юрий Лоза ответил телеведущему Ивану Урганту, который два года назад высмеял его хит «Плот». Об этом сообщает Дни.ру.

Отмечается, что Лоза принял участие в «Шоу без названия» на YouTube-канале и припомнил Урганту насмешку в его адрес.

«Почему-то Ваня Ургант считает, что он может над ней поржать. Ваня, который не может написать песню «Плот», — добавил Лоза.

Реклама

По его словам, эта песня стала «песней поколения», которую поют в 10 странах мира.

«Я ее пою через 35 лет после написания, и она ничуть не устарела. Во-вторых, это единственная песня, которую американцы поют по-английски у себя в Америке сейчас», — заявил Лоза.

Ранее Лоза пожаловался, что ему не дали ЗАСРАКа.