Лазарев рассказал о роли Киркорова в его участии в «Евровидении»

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Сергей Лазарев рассказал, что песню для участия в «Евровидении-2019» написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором, передает РИА «Новости».

«Творческий коллектив тот же, та же команда во главе с Филиппом Киркоровым, естественно. Песню, которую он предложил мне, он написал в соавторстве с греческим композитором… Завтра в программе Андрея Малахова мы раскроем, кто, что, я про песню больше расскажу», — сказал Лазарев.

Ранее российский певец и бывший участник группы Smash!! Сергей Лазарев заявил в эфире телеканала «Россия 24», что на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» покажет всем «другого Лазарева».