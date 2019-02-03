Зеленский решил сесть за стол переговоров с Путиным

<img src="//img.gazeta.ru/files3/795/12136795/87087-pic905-895x505-22606.jpg">

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае своей победы на выборах намерен сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники.

По данным издания, об этом Зеленский сказал на встрече с иностранными дипломатами.

Реклама

Как отмечается, в ходе разговора шоумен очень волновался и расплывчато отвечал на вопросы.

При этом дипломаты не исключили, что на администрацию президента Украины могут напасть радикалы из-за заявления Зеленского.

Ранее сообщалось, что Зеленский вышел на первое место в предвыборной гонке на Украине.