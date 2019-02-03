Зеленский решил сесть за стол переговоров с Путиным
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае своей победы на выборах намерен сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники.
По данным издания, об этом Зеленский сказал на встрече с иностранными дипломатами.
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Как отмечается, в ходе разговора шоумен очень волновался и расплывчато отвечал на вопросы.
При этом дипломаты не исключили, что на администрацию президента Украины могут напасть радикалы из-за заявления Зеленского.
Ранее сообщалось, что Зеленский вышел на первое место в предвыборной гонке на Украине.