Появились новые кадры со съемок «Однажды в Голливуде»

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Опубликованы новые фотографии со съемок фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Об этом сообщает Vanity Fair.

На кадрах запечатлены актеры Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби.

Эта картина станет девятой по счету среди работ прославленного режиссера. Фильм впервые будет показан 26 июля 2019 года. После десятой ленты Тарантино намерен завершить кинокарьеру.

Ранее сообщалось, что Тарантино сменил профессию и выступил в роли кинокритика.