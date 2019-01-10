Милонов считает Шнурова убийцей Пушкина

Депутат Госдумы Виталий Милонов обрушился на творчество лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

По его мнению, музыканты и организаторы, причастные к концертам, где используется ненормативная лексика — вредители и «убийцы Пушкина». Главный вредитель, по мнению Милонова — Шнуров, чье творчество он считает «отрыжкой пивника». «Сравнивать Третьяковскую галерею с притоном с проститутками невозможно. Именно это пытается соединить наша массовая индустрия культуры. Жуткий треш, мат-перемат… Чем грязнее, тем лучше…» — печалится депутат в беседе с «Пятым каналом».

Для борьбы с нецензурщиной на российской эстраде Милонов предложил привлечь полицию. Так он отреагировал на недавнюю инициативу певца Димы Билана, порекомендовавшего создать отдельное ведомство, которое бы отслеживало качество музыкальных материалов.