«Ленинград» ответил на слухи об участии в «Евровидении»

Пресс-секретарь и гитарист группы «Ленинград» Дмитрий Гугучкин прокомментировал информацию о том, что поклонники якобы предложили фронтмену коллектива Сергею Шнурову поехать на «Евровидение — 2019» в Израиль.

«Эта история с предложением группе выступить на «Евровидении» повторяется с завидным постоянством. И, в общем, уже даже как-то комментировать неудобно это все. Мы в группе всерьез эту информацию не воспринимаем», — сказал Гугучкин в беседе с агентством «Москва», добавив, что группе и так есть чем заняться.

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Представитель группы также не располагает информацией о том, будет ли Шнуров когда-либо претендовать на участие в «Евровидении» отдельно от «Ленинграда».

Ранее фанаты лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова предложили кумиру выступить от России на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019». Об этом они написали в комментариях под его постами в инстаграме.