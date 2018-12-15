Путин высказал отношение к сексу, наркотикам и протесту в рэпе

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Президент России Владимир Путин заявил, что из таких составляющих рэп-культуры как секс, наркотики и протест наибольшую обеспокоенность вызывает тема наркотиков, передает РИА «Новости».

«Вы сказали, что рэп и прочее современное на трех китах: секс, наркотики и протест. Но из всего этого, конечно, больше всего беспокоят наркотики, очевидная вещь, — это путь к деградации нации. Им нравится где-то за бугром этим заниматься — бог в помощь, пускай что хотят, то и делают. Мы здесь должны думать о том, как выстраивать работу, чтобы такого не было», — сказал Путин.

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Таким образом глава государства ответил на слова продюсера Игоря Матвиенко о том, что рэп-культура держится на сексе, наркотиках и «протесте против всего».

Ранее сообщалось, что Путин призвал к осторожности с запретами рэпа.