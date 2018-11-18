Иосиф Пригожин отреагировал на смерть Евгения Осина

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Продюсер Иосиф Пригожин назвал сообщение о смерти музыканта Евгения Осина печальной новостью. Об этом сообщает RT.

Он подчеркнул, что артист ушел из жизни очень рано.

«Страшно, когда уходят молодые ребята. 54 года — это не возраст. Да и 90 лет уже не возраст», — сказал Пригожин.

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По словам продюсера, такой трагический исход когда-то должен был рано или поздно произойти, так как музыкант сильно испытывал свой организм.

«Мне его жалко. У нас был период сотрудничества. У меня даже дочка моя на обложке его альбома», — отметил он.

Иосиф Пригожин выразил соболезнования всем родным и близким артиста, подчеркнув, что у него о нем остались только хорошие воспоминания.

«В период нашего общения он был абсолютно положительным и позитивным», — заключил продюсер.

Ранее телеведущая Дана Борисова рассказала о последних днях Евгения Осина.