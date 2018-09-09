Клип Киркорова и Баскова со Шнуровым набрал 900 тысяч просмотров за сутки

Клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова на песню «Ибица» за сутки набрал около 900 тысяч просмотров на YouTube, сообщает РИА «Новости».

В клипе в шутливой форме показана борьба двух знаменитостей за звание короля шоу-бизнеса.

В нем в качестве приглашенных звезд снялись Сергей Шнуров, Валерий Леонтьев, телеведущий Андрей Малахов и шоумен Гарик Харламов.

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В мае в шоу «Вечерний Ургант» был представлен клип на новую песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Ролик за первые пять часов набрал более 615 тыс. просмотров.

В ролике о вечеринках и алкоголе Киркоров предстает в образе рэпера Фейса. Кроме него, в кадре появляются Ольга Бузова в роли кассирши, Григорий Лепс в образе бомжа, рэпер Гнойный в качестве представителя клубной молодежи, «многодетный отец» Тимати и маленький сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской, пьющий «вино» из бутылки.