Дрейк спел с покойным Майклом Джексоном

Канадский рэпер Дрейка выпустил новый альбом Scorpion, на котором есть неизвестная песня Майкла Джексона под названием Don't Matter to Me, пишет The Daily Mail.

Дрейк поет и читает рэп параллельно голосу Джексона, погибшего девять лет назад. Ранее голос Джексона уже появлялся в посмертном дуэте с Джастином Тимберлейком — в 2014 года вышла композиция Love Never Felt So Good, в которой пели оба исполнителя.

Также на новом альбоме есть признание Дрейка в том, что у него есть незаконнорожденный сын Адонис от девушки, которую он видел всего два раза в жизни.

Ранее СМИ сообщили о смерти отца Майкла Джексона — Джо Джексона.